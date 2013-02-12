Создать шаблон для opencart, доустановка модулей

Надо оперативно поправить мелкие ошибки на сайте. Движек - Битрикс. Ссылку на сайт и подробное инфо брошу в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать следующее:
1)
Есть дизайн, сверстанный в html (3 странички: Главная(http://u-aleny.ru/test/index_navi.html ), каталог (http://u-aleny.ru/test/catalog.html), карточка товара(пока еще нет, но скоро будет. Ничего загонного не планирую делать.)). Нужно сделать шаблон для ocStore v1.5.4.1 и установить его.
2)
Доустановить модули (можно платные)
а) модули по СЕО (чтобы отдельно для каждой странички можно было прописывать title, keywords, description, текстовые поля)
б) url были в ЧПУ и автоматически генерировались(если не задано вручную)
в) маленькая корзина обновлялась без перезагрузки страницы
г) рабочая большая корзина - любая, но
не нужно, чтобы выводились данные про НДС, eco tax и прочее;
можно было оформлять заказ без регистрации
Способы оплаты — наличными при доставке (если несильно дорого, то сделайте возможность оплаты с помощью карт visa и mastercard).
Доставка: фиксированная цена либо самовывоз. (необязательно, чтобы корзина прибавляла стоимость доставки)
д) должно стоять что-то типа lightbox, чтобы была возможность просмотра больших фотографий.
е) предлагайте своё, если я что-то не учёл для нормальной работы интернет-магазина
3)
Создать несколько необходимых категорий (подкатегорий) - 2-5шт, чтобы было понятно, как это делается.
4)
Товар добавлять не нужно, но нужно, чтобы всё было подготовлено для добавления товара.
5)
Товары для карусели (которая будет на главной страничке и на страничке с каталогом) должны задаваться вручную
6)
работал поиск по параметрам)) :
- поле наличие должно быть 3 пункта: есть, нет, под заказ
- поле цена: до 3000 руб, 3000-6000 руб, свыше 6000 руб
Вроде всё.
Срок - желательно до воскресенья 17.02.2013, но можно и чуть увеличить.
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