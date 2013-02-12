Создать шаблон для opencart, доустановка модулей

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
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Нужно сделать следующее:

1)

Есть дизайн, сверстанный в html (3 странички: Главная(http://u-aleny.ru/test/index_navi.html ), каталог (http://u-aleny.ru/test/catalog.html), карточка товара(пока еще нет, но скоро будет. Ничего загонного не планирую делать.)). Нужно сделать шаблон для ocStore v1.5.4.1 и установить его.

2)

Доустановить модули (можно платные)

а) модули по СЕО (чтобы отдельно для каждой странички можно было прописывать title, keywords, description, текстовые поля)

б) url были в ЧПУ и автоматически генерировались(если не задано вручную)

в) маленькая корзина обновлялась без перезагрузки страницы

г) рабочая большая корзина - любая, но

не нужно, чтобы выводились данные про НДС, eco tax и прочее;

можно было оформлять заказ без регистрации

Способы оплаты — наличными при доставке (если несильно дорого, то сделайте возможность оплаты с помощью карт visa и mastercard).

Доставка: фиксированная цена либо самовывоз. (необязательно, чтобы корзина прибавляла стоимость доставки)

д) должно стоять что-то типа lightbox, чтобы была возможность просмотра больших фотографий.

е) предлагайте своё, если я что-то не учёл для нормальной работы интернет-магазина

3)

Создать несколько необходимых категорий (подкатегорий) - 2-5шт, чтобы было понятно, как это делается.

4)

Товар добавлять не нужно, но нужно, чтобы всё было подготовлено для добавления товара.

5)

Товары для карусели (которая будет на главной страничке и на страничке с каталогом) должны задаваться вручную

6)

работал поиск по параметрам)) :

- поле наличие должно быть 3 пункта: есть, нет, под заказ

- поле цена: до 3000 руб, 3000-6000 руб, свыше 6000 руб

Вроде всё.

Срок - желательно до воскресенья 17.02.2013, но можно и чуть увеличить.

OpenCart
11 лет назад
protector83
Александр 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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