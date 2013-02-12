Доработка сайта

Требуеться создать простой сайт для управления аренды/продажи недвижимости Где каждый зарегистрированный пользователь может быть сам агентом и добавлять свою недвижимость. С помощью Yii/bootstrap фреймворка Устанавливаться будет на Debian/Nginx/PHP связку Укажите стоимость и сроки выполения с примерами работ в предложении