Создание биллинговой системы/баланса пользователя

Здравствуйте,

необходимо создать что то на подобии билинговой системы/баланса пользователя.

Если примеры конкурентов, что необходимо сделать. Примеры вышлю уже при личной беседе.

Вкратце:

- Парсим информация со стороннего сайта, обрабатываем, отнимаем прибавляем к спарсеным цифрам свой процент и выводим конечному пользователю.

- Возможность пользователю заказать вывод средст с баланса.

- Возможность администратору добавлять, редактировать, удалять средства с баланса пользователей.

За каждый добавленный в дальнейшем сервис откуда парсим информацию буду отдельно доплачивать.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.