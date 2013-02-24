Работа с API

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки161 просмотр
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Нужно привязать сайт к билинга через API.

loyalbill.com/

нужно привязать сначала псевды, потом МТ-подписки.

Наработки высылаю после выбора исполнителя.

Желателен опыт работы с API.

11 лет назад
muhanvu
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Человек выполнил свою работу отлично. Предложил дополнительные варианты реализации. Всем рекомендую, человек знает свое дело.
Хороший заказчик, хорошее общение. Добра и сил :)
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