Переделка сайдбара на WP

Требуется переделать правый сайдбар сайта shopper.ua

Сразу после верхнего баннера поставить такой лист http://screencast.com/t/AMNmgD8RdRe (будет прилагаться) в который входят разделы и подразделы рубрики "Обзоры" http://shopper.ua/guide/

Подразделов на данный момент нет, нужно будет сделать и подправить шаблоны рубрики соответственно.

Просьба давать заявки только людям хорошо знакомым с WP, поскольку потом буду задачки и посложней и не хотелось бы каждый раз менять исполнителя.