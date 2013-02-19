Переделка сайдбара на WP

Требуется на основе РЕД 5 или иной системы разработать сайт для трансляции видеороликов в реальном времени. Дополнительная инфа по запросу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переделать правый сайдбар сайта shopper.ua
Сразу после верхнего баннера поставить такой лист http://screencast.com/t/AMNmgD8RdRe (будет прилагаться) в который входят разделы и подразделы рубрики "Обзоры" http://shopper.ua/guide/
Подразделов на данный момент нет, нужно будет сделать и подправить шаблоны рубрики соответственно.
Просьба давать заявки только людям хорошо знакомым с WP, поскольку потом буду задачки и посложней и не хотелось бы каждый раз менять исполнителя.
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