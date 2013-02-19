Переделка сайдбара на WP

Веб-программированиеЗавершен5 заявок141 просмотр
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Требуется переделать правый сайдбар сайта shopper.ua

Сразу после верхнего баннера поставить такой лист http://screencast.com/t/AMNmgD8RdRe (будет прилагаться) в который входят разделы и подразделы рубрики "Обзоры" http://shopper.ua/guide/

Подразделов на данный момент нет, нужно будет сделать и подправить шаблоны рубрики соответственно.

Просьба давать заявки только людям хорошо знакомым с WP, поскольку потом буду задачки и посложней и не хотелось бы каждый раз менять исполнителя.

11 лет назад
lyopa2
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена на отлично. Главное что человек очень адекватен и на связи в назначенное время. Доволен и буду продолжать работать с данным исполнителем.
Никаких нареканий к работе. Задание поставлено, выполнено и оплачено, дополнительные доделки - оплачены дополнительно. Будем сотрудничать.
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