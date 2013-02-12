Много мелкой работы в джумле

Нужна мобильная версия (подчеркиваю, что мобильная версия, а не приложение) для простенького сайта. Есть понимания как всё должно выглядеть. Материал для наполнения тоже имеется. На сайте будет несколько разделов: - ВИДЕО - КАТАЛОГ САМОЛЁТОВ - ОСТАВИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ - РЕГИСТРАЦИЯ САМОЛЁТА - ...