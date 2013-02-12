Нужно скопировать скрипт Js с сайта

Здравствуйте.

http://pogoda.yandex.ru

видите внизу однорукого бандита с погодой, вот собственно ее и нужно скопировать.

только нужно чтобы она работала без рычага c задержкой на 2-3 секунды и под сверстанный* дизайн который предоставлю исполнителю.

Оплата Wmz.

Напишите адекватную цену пожалуйста.