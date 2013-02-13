Доработать php-transparent-proxy

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать скрипт https://github.com/eslachance/php-transparent-proxy

Скрипт должен залогинится если не залогинен:

http://lab.neocasta.com/wordpress

И выдавать уже залогиненную сессию. Например форму добавления новой статьи:

http://lab.neocasta.com/wordpress/wp-admin/post-new.php

Которую можно уже в браузере вручную заполнить и отправить.

PHP
11 лет назад
neocasta
49 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно скопировать скрипт Js с сайта

    Здравствуйте. http://pogoda.yandex.ru видите внизу однорукого бандита с погодой, вот собственно ее и нужно скопировать. только нужно чтобы она работала без рычага c задержкой на 2-3 секунды и под сверстанный* дизайн который предоставлю исполнителю. Оплата Wmz. Напишите адекватную цену пожалуйста.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание конвертера (для неоднотипных xls в БД)

    $500

    Необходимо создать модуль адаптации (конвертер) данных подрядчиков (исходные данные в эксель формате) в один стандарт нашей БД, с возможностью дальнейшей загрузки данных в БД. Все данные подрядчиков представлены в разном формате, но все их можно привести ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос БД (каталога): Joomla->Shop Script Free

    Задача: есть работающий магазин на Джумле. Товары добавлены постами. Сайт-донор: gidroart.com.ua Новый магазин - на Shop Script Free. Нужно перенести каталог, с сохранением структуры и картинками, в новый магазин. Работ на пару часов. Все доступы есть. Предложите плиз цену.

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • ModX - создание функционала галереи

    $50

    Требуеться: 1)Форма с которой будут добавляться фото. (фотки будут добавлять пользователи) 2)С фотографией так же должна быть информация. (Кто добавил, когда, Рейтинг, и ещё пару тестовых полей) 3)Модерация фотографий (прежде чем опубликовать, должно пройти модерацию) ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Магазин Opencart

    Требуется программист с отличным знанием Opencart. Нужно: Сверстать макет сайта, под все браузеры кроме ИЕ6. Отображение на айпаде и телефонах. А так же через Api сделать привязку со склада по остаткам. В идеале спарсить каталог, переименовывая файлы картинок, и ...

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и программирование проекта. Kohana

    $900

    Приветствую всех! Нужно создать веб-приложение желательно на Kohana Framework. Нужен два или более разработчика для верстки js скриптинга и собственно программирования БД и приложения. Краткий функционал сайта: Сайт предназначен для продажи чехлов под айфоны айпады и иже с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать простой дизайн и натянуть на CMS

    Сайт-визитка из трёх страниц. Имеется дизайн в psd. Необходимо сверстать и прикрутить к движку, чтобы была возможность добавлять/менять фото, видео, тексты. Сайт двуязычный. Также требуется подгрузка контента аяксом. Срок - 8 дней. Пишите ваши ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вылечить сайт (сайты) от вирусов. Joomla

    1. Настроить правильно редирект на страницу ошибки. Гугл приндексировал дорвейные страницы (уже удаленны) на сайте и пошел трафик с 200 ОК. Надо настроить по маске и отдать им 404. Стандартно, типа RewriteRule ^?do=(.*)$ http://site.ru/404.php [R=301,L] не ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переделка сайдбара на WP

    Требуется переделать правый сайдбар сайта shopper.ua Сразу после верхнего баннера поставить такой лист http://screencast.com/t/AMNmgD8RdRe (будет прилагаться) в который входят разделы и подразделы рубрики "Обзоры" http://shopper.ua/guide/ Подразделов на данный момент нет, нужно будет сделать и подправить шаблоны рубрики ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад