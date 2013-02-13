Создание конвертера (для неоднотипных xls в БД)

Необходимо создать модуль адаптации (конвертер) данных подрядчиков (исходные данные в эксель формате) в один стандарт нашей БД, с возможностью дальнейшей загрузки данных в БД.

Все данные подрядчиков представлены в разном формате, но все их можно привести к стандарту используя правила конвертации. таких правил 15-20. Основная задача - систематизировать эти правила и на их базе создать конвертер, с возможностью быстрой настройки под определенный эксель файл подрядчика. По сути нужно создать конструктор правил, в котором для каждого эксель-файла подрядчика можно настроить правила, по которым будет производиться импорт данных.

Варианты реализации на выбор:

1. PHP+mySQL, в виде отдельной страницы импорта данных в админке на сайте.

2. Отдельной программой, которая приводит исходные данные к одному стандарту и загружает данные в БД напрямую.

Требования: наличие реализованных законченных проектов, Знание PHP+mySQL /Zend Framework/ в зависимости от выбора реализации.

Детальное ТЗ по запросу.

Оплата поэтапно. По договоренности.

Бюджет $300-$600

Проект непростой и требует изначального обдумывания алгоритма работы конвертера.