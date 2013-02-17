Небольшие доработки по Опенкарт и модулям

$350
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок196 просмотров
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Нужны доработки модуля http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=6296

Нужен человек, у которого есть время и желание разобраться в модуле и немного переделать его.

Нужно немного переделать форму добавления товара.

11 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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