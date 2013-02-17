Небольшие доработки по Опенкарт и модулям

Нужно разработать браузерную игру. Также установить эту игру на мой сервер и связать регистрацию с СоцСетями, после адаптировать её к СоцСетям. Ищу только "готовым комплектом": серверную часть, дизайн, графику приложения, и т.д. Желательна дальнейшая поддержка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны доработки модуля http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=6296
Нужен человек, у которого есть время и желание разобраться в модуле и немного переделать его.
Нужно немного переделать форму добавления товара.
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