Прайс агрегатор по отелям

$2500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок177 просмотров
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Необходимо разработать сайт агрегатор цен отелей из букинг систем - аналог hotelscombined.com. Движок, скрипт, фреймворк - значения не имеет.

Нужно реализовать хотя бы основной функционал (как на hotelscombined.com) :

1. Поиск отелей

2. Категория отелей

3. Карточка товара отеля

4. Когда пользователь нажимает на "резервировать отель" он просто переходит на сайт букинг системы, где представлен этот отель

Верстка, дизайн на Ваше усмотрение - значения не имеет. Можно вообще без дизайна!

11 лет назад
ivlevya
Михаил 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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