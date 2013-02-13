Прайс агрегатор по отелям

Нужно разработать браузерную игру. Также установить эту игру на мой сервер и связать регистрацию с СоцСетями, после адаптировать её к СоцСетям. Ищу только "готовым комплектом": серверную часть, дизайн, графику приложения, и т.д. Желательна дальнейшая поддержка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт агрегатор цен отелей из букинг систем - аналог hotelscombined.com. Движок, скрипт, фреймворк - значения не имеет.
Нужно реализовать хотя бы основной функционал (как на hotelscombined.com) :
1. Поиск отелей
2. Категория отелей
3. Карточка товара отеля
4. Когда пользователь нажимает на "резервировать отель" он просто переходит на сайт букинг системы, где представлен этот отель
Верстка, дизайн на Ваше усмотрение - значения не имеет. Можно вообще без дизайна!
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