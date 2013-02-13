Устранение уязвимостей в сайте на Joomla

Есть проблема с сайтом на Joomla - периодически залезают вирусы и вносят изменения в код сайта. Залезают не через фтп, а как-то по другому (пароль периодически меняется и нигде не хранится).

Необходимо проанализировать сайт на наличии возможных лазеек и перекрыть их. Представить краткий отчет где и что было найдено. Дать гарантию на отсутствие подобных вирусных проникновений в течение месяца (если будут повторные взломы, то устранить лазейку по гарантии).

Адрес: http://otc-daihen.ru

Пожалуйста, предлагайте методы решения, цены, сроки.