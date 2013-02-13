Разработка простейшего мини чата

Необходимо создать приложение под Андроид. Приложение будет иметь всего 1 скрин, никакого меню ничего не нужно. При загрузке будет показываться splash screen. Основной скрин будет включать в себя статьи и изображения. Мы дадим Вам ссылку откуда будут парситься ...