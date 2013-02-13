Доработать сайт на ShopCMS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки81 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимы небольшие доработки сайта-магазина, на базе ShopCMS

Сделать

1) Автоматический расчет доставки, в зависимости от города (2а типа городов, 1тип=цена1, 2тип=цена+20%)

2) Проверить функционал он-лайн оплаты через веб-шлюз банка

Просьба отвечать только разработчикам, имеющим опыт работы с ShopCMS

11 лет назад
taris
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Модуль для CMS DLE: Чтение книги онлайн

    Требуется разместить на сайте книгу. Сайт на DataLife Engine 9.7. На сайте разместить ссылку при нажатии на которую открывается книга на всю страницу. То есть вгонять в дизайн не требуется. Рассматриваю предложения.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшие доработки по Опенкарт и модулям

    $350

    Нужны доработки модуля http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&amp;extension_id=6296 Нужен человек, у которого есть время и желание разобраться в модуле и немного переделать его. Нужно немного переделать форму добавления товара.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг сайтов для поиска товара менеджером

    ТЗ на создание парсинга с сайтов Назначение: 1)Для быстрого оперативного поиска автозапчастей на сайтах поставщиков, 2)для наполнения БД автозапчастей Использование: менеджеры по продажам, по закупкам Внешний вид: программы html или другой понятный менеджарам для выбора поставщиков. Должна быть ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    11 лет назад

  • Php метод

    $50

    сделать метод с преобразование телефона в международный вид и выводом его и страны на основе таблицы (из 5и первых полей): http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164C-2011-PDF-E.pdf Для этого проекта необходимо создать таблицу/пару таблиц, откуда брать данные и на основании их преобразоывать. вход: телефон ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранение уязвимостей в сайте на Joomla

    Есть проблема с сайтом на Joomla - периодически залезают вирусы и вносят изменения в код сайта. Залезают не через фтп, а как-то по другому (пароль периодически меняется и нигде не хранится). Необходимо проанализировать сайт на наличии ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение под андроид

    $50

    Необходимо создать приложение под Андроид. Приложение будет иметь всего 1 скрин, никакого меню ничего не нужно. При загрузке будет показываться splash screen. Основной скрин будет включать в себя статьи и изображения. Мы дадим Вам ссылку откуда будут парситься ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Wordpress - корректировки

    $40

    По сайту www_nedorogo_kz 1. В разделе блог, когда входим на саму статью правый блок исчезает, нужно, чтобы он был По сайту www_sajency_kz 1. Картинки в каталоге мутные, неправильно формируется миниатюра http://easycaptures.com/fs/uploaded/516/5928553567.jpg 2. В категориях не отображаются картинки и не ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад