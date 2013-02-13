Доработать сайт на ShopCMS

Требуется разместить на сайте книгу. Сайт на DataLife Engine 9.7. На сайте разместить ссылку при нажатии на которую открывается книга на всю страницу. То есть вгонять в дизайн не требуется. Рассматриваю предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы небольшие доработки сайта-магазина, на базе ShopCMS
Сделать
1) Автоматический расчет доставки, в зависимости от города (2а типа городов, 1тип=цена1, 2тип=цена+20%)
2) Проверить функционал он-лайн оплаты через веб-шлюз банка
Просьба отвечать только разработчикам, имеющим опыт работы с ShopCMS
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