Калькулятор - запятая при вводе данных

$6
Веб-программированиеЗавершен4 заявки150 просмотров
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Здравствуйте!

У нас есть небольшой калькулятор. Сайт работает на Битриксе, часть логики сделана на JS. Все работает корректно и хорошо.

Но - при вводе значения толщины асфальта, например, 5 с половиной сантиметров скрипт берет только значение с точкой: "5.5". Если пользователь вводит "5,5" то значение после запятой игнорируется.

Задача - сделать так, что бы результат вычислений не зависел от формы ввода. То есть чтобы и "5.5" и "5,5" считалось абсолютно одинаково - как значение пять с половиной.

За эту работу предлагаю 200 рублей.

11 лет назад
kariev
Чингиз 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
В таких мини-проектах как никогда важна оперативность, точность и надежность решений. Стас выполнил проект профессионально, за считанные минуты, рекомендую!
Все ок, спасибо!
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