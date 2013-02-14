Калькулятор - запятая при вводе данных

Здравствуйте!

У нас есть небольшой калькулятор. Сайт работает на Битриксе, часть логики сделана на JS. Все работает корректно и хорошо.

Но - при вводе значения толщины асфальта, например, 5 с половиной сантиметров скрипт берет только значение с точкой: "5.5". Если пользователь вводит "5,5" то значение после запятой игнорируется.

Задача - сделать так, что бы результат вычислений не зависел от формы ввода. То есть чтобы и "5.5" и "5,5" считалось абсолютно одинаково - как значение пять с половиной.

За эту работу предлагаю 200 рублей.