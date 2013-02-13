Поправить WordPress-плагин

Есть плагин для WordPress http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-theme-demo-bar/ который предназначен для предпросмотра wordpress тем.

Со старыми шаблонами он работает замечательно. Т.е. можно было зайти на страницу с настройками для этого шаблона и настроить его для нормального отображения в браузере.

Но с Премиум темами ситуация совсем другая. Нельзя даже зайти на страницу с настройками шаблона через этот плагин. Вот скрин:

clip2net.com/s/2OAH8

Собственно нужно решить эту проблему, чтобы можно было делать демо просмотр премиум шаблонов.

Цена 15 у.е.