Веб-Программист

Полиграфическая компания с открытием нового направления в деятельности (дизайн и разработка сайтов под ключ) приглашает к постоянному сотрудничеству веб-программиста.

Требования к соискателю

опыт работы от 2 лет

высшее образование

Знания и навыки

PHP5;

MySQL;

JavaScript, AJAX;

HTML/CSS;

От кандидатов прежде всего требуется быть нормальными ответственными людьми, которые способны эффективно работать в коллективе и понимают, что от результатов их труда будут зависеть другие люди.

Вы должны иметь опыт работы над реальными проектами, опыт работы с различными фреймвоками, уметь реализовывать функционал, который будет понятен и удобен пользователю.