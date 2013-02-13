Веб-Программист

Здравствуйте! Нужна легкая админ панель для сайта. Выполнить на PHP + HTML Просто выводить нужные пункты. ТЗ в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полиграфическая компания с открытием нового направления в деятельности (дизайн и разработка сайтов под ключ) приглашает к постоянному сотрудничеству веб-программиста.
Требования к соискателю
опыт работы от 2 лет
высшее образование
Знания и навыки
PHP5;
MySQL;
JavaScript, AJAX;
HTML/CSS;
От кандидатов прежде всего требуется быть нормальными ответственными людьми, которые способны эффективно работать в коллективе и понимают, что от результатов их труда будут зависеть другие люди.
Вы должны иметь опыт работы над реальными проектами, опыт работы с различными фреймвоками, уметь реализовывать функционал, который будет понятен и удобен пользователю.
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