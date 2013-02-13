Парсеры трёх сайтов-каталога

Есть плагин для WordPress http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-theme-demo-bar/ который предназначен для предпросмотра wordpress тем. Со старыми шаблонами он работает замечательно. Т.е. можно было зайти на страницу с настройками для этого шаблона и настроить его для нормального отображения в браузере. Но ...