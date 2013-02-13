Парсеры трёх сайтов-каталога

Необходимо написать плагин для wordpress`a Суть: К блогу закрывается доступ для всех гостей. Блог почитать может только авторизованный пользователь, для всех остальных выводится форма авторизации/регистрации пользователя для того чтобы зарегистрироваться нужен инвойс, который может генерировать любой зарегистрированный пользователь после авторизации ...
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Здравствуйте!
Нужно сделать парсеры трёх каталогов:
Необходимо брать с сайтов название, картинки, описание и характеристики.
Сайт на Битриксе.
От вас хочется услышать стоимость, сроки и что от нас нужно ))
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