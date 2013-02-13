Админка для сайта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок169 просмотров
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Здравствуйте!

Нужна легкая админ панель для сайта.

Выполнить на PHP + HTML Просто выводить нужные пункты.

ТЗ в ЛС.

11 лет назад
freelansim
Кудлай 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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