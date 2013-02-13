Нужно сделать админку сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт на Html + CSS , нужно прикрепить админку wordpress к этому сайту.

11 лет назад
Feyur
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Веб-Программист

    Полиграфическая компания с открытием нового направления в деятельности (дизайн и разработка сайтов под ключ) приглашает к постоянному сотрудничеству веб-программиста. Требования к соискателю опыт работы от 2 лет высшее образование Знания и навыки PHP5; MySQL; JavaScript, AJAX; HTML/CSS; От кандидатов прежде всего требуется быть ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать конфигуратор

    Необходимо разработать подобный конфигуратор: http://www.ruukkispaces.ru/Configurator-Russia На Flash или при помощи любой удобной технологии. Главное условие: - возможность разместить на сайте - запускать с переносных устройств

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смена страницы при смене региона

    Нужно сделать так, чтобы на сайте http://test.express.ru/ при выборе региона «Киев» , пользователя с главной страницы перекидывало на http://test.express.ru/ua/ . При выборе любого другого должно обратно перекидывать на http://test.express.ru/ . Страницу http://test.express.ru/ua/ нужно создать самому и ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Англо-русский словарь в MySQL

    $50

    Нужен англо-русский словарь с транскрипцией в sql дампе. Например словарь Мюллера. Структура такая: id — идентификатор слова. word — слово на английском. value — транскрипция и перевод слова. Если можно выделить транскрипцию в отдельное поле - отлично. Как вариант можно попробовать достать ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вывод 3 фото в списке категории Joomshopping

    Имеется Joomshopping 3.13.1, установленный на Joomla 2.5. В списке товаров категории по умолчанию в строке каждого товара выводится только одно фото - фото, которое выбрано как "основное изображение" в атрибутах товара. Необходмо реализовать возможность вывода Трех фото ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Sphinx: доработка поиска и устранение багов

    $250

    Нужен грамотный программист, знающий Sphinx. В данный момент Sphinx работает для поиска и для определения похожих названий. Нужно устранить баг: в сфинкс почему-то по некоторым полям попадают неверные данные и как результат сортировка работает неправильно по этим ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доступ к Яндекс.Директ через API

    Нужно организовать доступ клиентов в аккаунту через API Яндекс. Директ. Основная функция: предоставить возможность клиентам просматривать рекламные объявления/статистику на нашем аккаунте, но без права вносить изменения. Жду ваших предложений. Интересуют цены и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад