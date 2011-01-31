Собрать лендинг спортзала на Tilda. Примеры: https://smartass.com.ua/ https://www.switchplaygroundusa.com/
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
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Необходимо нарисовать рекламный плакат A3 для новогодней акции в спортклубе. Тема баннера. NEW YEAR SALE -19%. Срок действия акции с 25.12 по 05.01 Корпоративные цвета: белый, черный, красный Стиль: минимализм Срок: ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Необходимо создать логотип на основе существующего. Для профи работы на 15 минут. Есть представление что хотим видеть.Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание сайта-визитки "под ключ" c разработкой логотипа компании.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть интернет магазин http://test.100dverey.kiev.ua который нужно доработать согласно ТЗ. Внимательно читаем ТЗ и оцениваем свои возможности выполнения поставленных задач. Варианты оплаты обсуждаются...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый дизайн сайта, его нужно натянуть на движок OpenCart. Требуется программист который имел дело с OpenCart и может предоставить образцы выполненных работ интернет-магазинов на этом движке.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Основываясь на старом дизайне интернет-магазиина http://www.100dverey.kiev.ua разработать или усовершенствовать имеющийся дизайн под новый движок OpenCart.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Собственно тема. В интернет магазине, который продает двери http://www.100dverey.kiev.ua АКЦИЯ. Суть акции: при покупке дверей (одного или другого) производителей в подарок идет дверная фурнитура, а именно дверная ручка и две петли. Баннер GIF. Ждем ...Баннеры15 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать логотип интернет магазина http://www.100dverey.kiev.ua на основе существующего дизайна с небольшими поправками...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Это образец http://www.belwood.ru/catalog/1/1.html нужно сделать что то на подобии этого за всеми подробностями в лс или isq 275345984HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Техническое задание в приложенииHTML-верстка6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Создание нового дизайна интернет магазина http://www.100dverey.kiev.uaВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад