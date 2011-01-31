Собственно тема. В интернет магазине, который продает двери http://www.100dverey.kiev.ua АКЦИЯ. Суть акции: при покупке дверей (одного или другого) производителей в подарок идет дверная фурнитура, а именно дверная ручка и две петли. Баннер GIF. Ждем ...