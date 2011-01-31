andrey_s

Андрей andrey_s

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Создать новогодний баннер, плакат, листовка для спортклуба
Все хорошо!) Задание четкое, оплата мгновенная!
Быстро, четко )
Ответный отзыв
gestep
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Написать таблицу
HTML
все хорошо.
Очень качественно выполнил работу. Максимально удовлетворив все потребности.
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bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Создать (доработать) дизайн интернет-магазина
Opencart
Спасибо за проект! Было приятно с Вами работать! Рекомендую Андрея как отличного заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Работой доволен. Выполнено все быстро и аккуратно. Так сказать попадание в 10. Терпеливо выполнял все пожилания огромного коллектива, который принимал участвие в дизайне сайта. Будем в дальнейшем сотрудничать.
Ответный отзыв
UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Создать логотип интернет магазина
Приятный в общении заказчик. Знает, что ему необходимо и четко ставит задачи перед дизайнером. Продолжаем сотрудничать с ним в новых проектах.
C работой справилась очень быстро и очень качественно. Результатом очень довольны. Огромная благодарность.
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