Верстка готового темплэйта

HTML-версткаЗакрыт4 заявки249 просмотров
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Интересуют исполнители только с рейтингом и отзывами готовые взяться за осуществление серьезного проэкта,связанного с эскорт-услугами в Англии. Задачи следующие:

1.Верстка готового тэмплэйта http://www.templatemonster.com/flash-templates/8039.html , создание 17 сайтов с таким же тэмплэйтом но с разными цветовыми гаммами.Провести внутреннюю оптимизацию каждого сайта:прописать ВСЕ теги,продвигать каждый сайт по указанным ключевым словам.

2.Остальное обьясню подробнее в icq:354-135-216

15 лет назад
escortceo
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
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