Верстка готового темплэйта

Интересуют исполнители только с рейтингом и отзывами готовые взяться за осуществление серьезного проэкта,связанного с эскорт-услугами в Англии. Задачи следующие:

1.Верстка готового тэмплэйта http://www.templatemonster.com/flash-templates/8039.html , создание 17 сайтов с таким же тэмплэйтом но с разными цветовыми гаммами.Провести внутреннюю оптимизацию каждого сайта:прописать ВСЕ теги,продвигать каждый сайт по указанным ключевым словам.

2.Остальное обьясню подробнее в icq:354-135-216