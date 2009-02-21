Это образец http://www.belwood.ru/catalog/1/1.html нужно сделать что то на подобии этого за всеми подробностями в лс или isq 275345984
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Качественно (т.е. согласно w3c стандартам) заверстать макетик (в эттаче). Бюджет - хх грн.
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