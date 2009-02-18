Исправить меню на jquery

Есть меню написанное на jquery, но оно не корректно работает. Нужно чтобы правильно работало во в основных браузерах

http://keysh.net/menu/

Только нужно это сделать сегодня

Предложения типа, давайте попробую не рассматриваю, так как нужно обязательно сегодня