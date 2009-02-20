Отверстать и настоить дизайн под вордпресс

HTML-версткаЗавершен5 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Отверстать и настроить дизайн под вордпресс

http://www.free-lancers.net/users/Ch5tr/projects/195579/

15 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа, профессиональная верстка. Мало того, он еще и плагины дополнительно установил. В общем сделал больше чем нужно. Рекомендую.
Сделка прошла успешно. Хороший заказчик!
  • Похожие заказы

  • Написать таблицу

    Это образец http://www.belwood.ru/catalog/1/1.html нужно сделать что то на подобии этого за всеми подробностями в лс или isq 275345984

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Исправить меню на jquery

    $10

    Есть меню написанное на jquery, но оно не корректно работает. Нужно чтобы правильно работало во в основных браузерах http://keysh.net/menu/ Только нужно это сделать сегодня Предложения типа, давайте попробую не рассматриваю, так как нужно обязательно сегодня

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать багфиксы в уже готовой верстке.

    Необходимо сделать кучу мелких баг фиксов в верстке, проверить кроссбраузерность и довести ее до ума. Верстка css+div. Так что нужно уверенное знание. Подробности после выбора кандидата. Просто предлагайте, можно без цены. Выберу и тогда договоримся.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать (переверстать) страничку.

    1. Нужно сверстать страничку в HTML так, чтобы она раскрывалась на всех мониторах одинаково вне зависимости от разрешения, диагонали и броузера !!! 2. Страничка должна раскрываться полностью на всю площадь монитора вне зависимости от его диагонали, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать макет для mcim.ru

    $50

    Есть макет, http://www.weblancer.net/users/Lama/portfolio/499596.html Надо сверстать. Смотреться нормально должно в IE6,7, firefox 3, opera 9 Если можете макет нормально насадить на wordpress - честь, хвала, и пропорциональное увеличение бюджета. PSD высылаю конкретно исполнителю.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется верстка сайта

    Требования: Кроссбраузерная, резиновая, CSS стили отдельно. Объем работы 1 главная + штук 10 внутренних, отличающихся контентом (мало отличающимся:)) От вас сроки и цена.....рассматривать буду только адекватных людей, так как это будет не единственный заказ на верстку от меня. Убедительная ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заверстать по картинке

    $10

    Нужно по картинке сделать аналогичный по дизайну табличный резиновый стиль. Т.е на выходе должна получится табличка с таким же дизайном(резиновый) только html+css.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад