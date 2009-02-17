Всего 25 багов различной ёмкости и сложности. Описаны предельно корректно в багтрекере Mantis, по необходимости прилагаются скриншоты. В общей сложности охватывают 13 свёрстанных страниц. Вёрстка кроссбраузерная ФФ3, ИЕ6-7, Оп9. Доступ к багтрекеру будет предоставлен. _В личку убедительная просьба не ...
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Сверстать одну страницу с динамическим элементом
Ася 19187657
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