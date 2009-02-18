Небольшая верстка (исправление шаблона Joomla)

HTML-версткаЗавершен4 заявки141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер.

Нужно подправить шаблон на Joomla:

uniellighting.eu,

Заменить шапку, побольше растянуть.

Работа минут на 10-15

Joomla
15 лет назад
streamsite
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
lipus
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось сотрудничество. Быстрое, оперативное и качественное исполнение поставленных задач! Рекомендую!
Приятно работать, четко поставленная задача, нет проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
  • Похожие заказы

  • Исправить баги блочной вёрстки

    $100

    Всего 25 багов различной ёмкости и сложности. Описаны предельно корректно в багтрекере Mantis, по необходимости прилагаются скриншоты. В общей сложности охватывают 13 свёрстанных страниц. Вёрстка кроссбраузерная ФФ3, ИЕ6-7, Оп9. Доступ к багтрекеру будет предоставлен. _В личку убедительная просьба не ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать шаблон для joomla

    Ребята есть макет шаблона для автомобильного портала, необходимо из .psd сделать шаблон для joomla используется компонент Autobb REV 2.3 . Укажите сроки и цену, только не пишите в приват, все равно не читаю. Повторяю!!!! Указывайте срок ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно срочно сверстать шаблон для Joomla 1.5

    $50

    Нужно сделать несложное задание - сверстать шаблон для Joomla 1.5 из готового PSD, и добавить начальный контент на движок (главная страница) плачу 50 долларов (Webmoney) Сроки - как можно быстрее (тем кто будет брать задание - прошу ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Выполнить небольшие работы в области html

    $25

    Необходимо выполнить небольшие работы в области html. А именно: убрать недоработки на сайте, поставить облако тегов, поставить плеер и так далее.. Небольшие работы. Каждый раз появляются новые идеи и нужен человек, который сумел бы помочь! Бюджет- ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка готового темплэйта

    Интересуют исполнители только с рейтингом и отзывами готовые взяться за осуществление серьезного проэкта,связанного с эскорт-услугами в Англии. Задачи следующие: 1.Верстка готового тэмплэйта http://www.templatemonster.com/flash-templates/8039.html , создание 17 сайтов с таким же тэмплэйтом но с разными цветовыми гаммами.Провести ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заверстать

    Качественно (т.е. согласно w3c стандартам) заверстать макетик (в эттаче). Бюджет - хх грн.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад