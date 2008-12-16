streamsite

Добрый вечер. Нужно подправить шаблон на Joomla: uniellighting.eu, Заменить шапку, побольше растянуть. Работа минут на 10-15
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть сайт: uniellighting.eu Верхняя полоска на этом сайте должны смотреться, как на этой картинке http://uniellighting.eu/d3.jpg Т.о. нужно сделать две маленькие вещи: - выравнять посередине (middle) форму для поиска и выпадающий список; - добавить флажки в выпадающий список к названиям языков (этот ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен специалист по созданию мультиязычных сайтов. В состав уже созданного сайта входит Virtuemart (интернет-магазин), нужно сделать иноязычные версии (например через компонент Joom!Fish). Связываться исключительно по icq 247-220-353Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Всем привет! Нужно исправить верхнюю менюшку на сайте: rvvr.ru Нужно, чтобы она выглядела красиво и была в несколько рядов - менюшка формируется в небольшой программке (php), шаблон для Joomla - ja_nerine от Joomla Art. Можете посмотреть в инете ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Есть следующая проблема. Сайт rvvr.ru, справа есть менюшка с длинными названиями (Для главного архитектора, и т.д.) Нужно эту менюшку перенести на верх сайта (сейчас там менюшка "Открытые вакансии", "Горячее предложение", "Горячая потребность"). Стиль "закладок Windows" - обязательно. При ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сверстать шаблон (довольно простой) для Joomla + установка + поддержка. Писать на ICQ 247220353. Картинка в приложенииHTML-верстка8 заявокЗакрыт15 лет назад