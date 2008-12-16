streamsite

Михаил Киррилов streamsite

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lipus
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Небольшая верстка (исправление шаблона Joomla)
Приятно работать, четко поставленная задача, нет проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Очень понравилось сотрудничество. Быстрое, оперативное и качественное исполнение поставленных задач! Рекомендую!
Ответный отзыв
liderdenis
Денис 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
15 лет назад
Сайт на Joomla сделать мультиязычным
Отличный заказчик! Рекомендую с ним работать!
Супер! Оперативно! Сделал моментально! Рекомендую!
Ответный отзыв