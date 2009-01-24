Поправить (подверстать шапку) Joomla

Есть сайт:

uniellighting.eu

Верхняя полоска на этом сайте должны смотреться, как на этой картинке

http://uniellighting.eu/d3.jpg

Т.о. нужно сделать две маленькие вещи:

- выравнять посередине (middle) форму для поиска и выпадающий список;

- добавить флажки в выпадающий список к названиям языков (этот модуль - это мамбот для вывода языком Joom!Fish)

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