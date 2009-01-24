Готовый шаблон переделать под DLE

По техническому заданию , доверстать сайт и сделать необходимые коррекции.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый шаблон http://v-onlinez.net/site_flash/index.html
Склолько будет стоить сделать этот шаблон под DLE (7.3)
слева content, справа блоки
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