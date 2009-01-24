HTML-CSS фреймворк

$250
HTML-версткаЗавершен5 заявок284 просмотра
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Добрый день.

Нам необходим опытный верстальщик для долгосрочного сотрудничества. Обязателен опыт валидной divной кроссбраузерной верстки. Первоочередное что нам надо сделать это что-то вроде html-css фреймворка. Возможно у вас уже имеются заготовки - это будет только плюсом.

Работа непостоянна, скорее дополнительная, все подробности в личном разговоре.

HTMLCSS
15 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alex-dir
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$250
1 день
Отлично сработались с первых минут общения. Признателен за оперативную разработку и верстку требуемого решения. Будем продолжать сотрудничать!
Кирилл - отзывчивый и вменяемый заказчик. Правильно ставит задачи которые необходимо выполнить. Буду рад продолжению сотрудничества!
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