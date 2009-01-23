Подправить верстку под IE

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Есть сайт, в опере и мозиле отображается нормально, в IE - криво.
Нужно подправить верстку чтоб всех браузерах (firefox, opera, chrome, ie) отображалось нормально.
Скриншот по запросу.
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