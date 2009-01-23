Нужно сверстать макет

$40
HTML-версткаЗакрыт14 заявок226 просмотров
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Добрый день уважаемые, нужно блочно и валидно сверстать макет.

15 лет назад
per_max
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
DErekD
Гость 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
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