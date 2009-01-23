Натянуть на CMS Joomla

Собственно сабж, исходник дам тому кто заинтересует в цене и сроках. Сроки 3 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Есть готовый дизайн для сайта. Необходимо сверстать для Джумлы, залить на хост, настроить.
Прошу сразу писать сроки и стоимость. Предложения без конкретики не рассматриваются!
Пишите сюда. Спасибо за внимание.
Бюджет ограничен!
Контент не обязательно этим шрифтом, а вот загаловки меню надо таким!
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