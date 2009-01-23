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Нужен программный модуль для бронирования гостиниц, желательно на Ajax.

Который будет вмонтирован в сайт www.gophuket.ru

То есть база данный гостиниц с фото, с типом комнат и с периодами и ценами для этих периодов, а также картой. Примеры можете посмотреть на других сайтах. Например, www.thaiholiday.ru или www.fargotravel.com.

Нужно продумать качественный интерфейс для поиска, сортировки и бронирования гостиниц.

Гостиницы классифицируются по пляжам, по звездности и ценовой категории.

Небольшие наброски сделайте на своих сайтах для начала. Когда только все устроит, будем работать дальше.

Вот хороший пример http://ezybooking.net/partner_table.php?id=57 для поиска и сортировки гостиниц, но дизайн плоховат.