Phpbb3 изменение скина

HTML-версткаЗавершен12 заявок197 просмотров
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Нужно натянуть наш дизайн на форум phpbb3

PHP
15 лет назад
bigzur
Артем 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Serezhka
Mazhor Glamour 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятный и положительный человек. Четко сказал что именно хочет увидеть; оплатил сразу, как только увидел. Очень и очень доволен сотрудничеством. С уважением.
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