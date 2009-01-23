Сделать коррекцию верстки (прямо в PHP)

По-человечески помогал человеку ночами с делетантски выполненной работой. Пообщещал даже дополнительную премию в размере +80. Но не оплатил даже базовую стоимость в 80 уе. На протяжении месяца отписывал о том, что заказчик не полностью оплатил проект, мне же обещал оплатить "вот-вот уже скоро". Оплата не поступила. Второй просроченный проект. Но если первый я могу реализовать, то с этим влетел на несколько дней. Не советую работать с этим человеком, если вы с ним не работали ранее. Я так понял, что у этой студии есть постоянный персонал, который делает адекватные работы и свежачки, которые делают определенную работу или эксперементальную работу, затем их кидают. Но вооще очень смешно. То что мне не оплатят я понял сразу, как только задержали оплату, потому что говорить о том, что не получается оплатить около 200 уе (за два проекта) из-за того что у них кризис и проблемы с банками, да и клиент еще денег не дал... Боже... Так дела не делаются. Работа должна оплачиватся независимо от заказчика, а 200 уе - это не те деньги, которых нет.