Сделать коррекцию верстки (прямо в PHP)

HTML-версткаЗакрыт7 заявок247 просмотров
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По техническому заданию , доверстать сайт и сделать необходимые коррекции.

PHP
15 лет назад
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LTD 
41 годЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
dimashatalov
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$80
1 день
По-человечески помогал человеку ночами с делетантски выполненной работой. Пообщещал даже дополнительную премию в размере +80. Но не оплатил даже базовую стоимость в 80 уе. На протяжении месяца отписывал о том, что заказчик не полностью оплатил проект, мне же обещал оплатить "вот-вот уже скоро". Оплата не поступила. Второй просроченный проект. Но если первый я могу реализовать, то с этим влетел на несколько дней. Не советую работать с этим человеком, если вы с ним не работали ранее. Я так понял, что у этой студии есть постоянный персонал, который делает адекватные работы и свежачки, которые делают определенную работу или эксперементальную работу, затем их кидают. Но вооще очень смешно. То что мне не оплатят я понял сразу, как только задержали оплату, потому что говорить о том, что не получается оплатить около 200 уе (за два проекта) из-за того что у них кризис и проблемы с банками, да и клиент еще денег не дал... Боже... Так дела не делаются. Работа должна оплачиватся независимо от заказчика, а 200 уе - это не те деньги, которых нет.
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