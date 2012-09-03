Здравствуйте! Требуются тексты сказок про принца и принцессу. Зимние. Сказки не большие на 4-5 страниц средним шрифтом. Ориентировочно для деток 3-7 лет. Сказка-стих будет ещё лучше, но это зависит от ...
Нужно сочинить стих
Здравствуйте. В общем такая ситуация нужно сочинить стих для девушки на конкурс мисс осень. Стих визитку. Оплата по договоренности.
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