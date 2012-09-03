Нужно сочинить стих

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Закрыт21 заявка447 просмотров

Здравствуйте. В общем такая ситуация нужно сочинить стих для девушки на конкурс мисс осень. Стих визитку. Оплата по договоренности.

13 лет назад
oxotnikkz
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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