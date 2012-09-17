Необходимо долгосрочное сотрудничество. Написание индивидуальных сказок для детей, согласно анкете заполненной родителями
Тексты песен
Необходимо переделать текст 2-х детских песен (Какое небо голубое... и Мы бандито ....) пот тематику банковских работников, юмором, с учетом кризиса и тп. Срок 3 дня. Опережение графика приветствуется материально
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