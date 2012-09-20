Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Там, где короткие поздравления — 2 несвязанных друг с другом отдельных поздравления в каждом пункте. Проза — 600 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 23 стихотворений и 8 поздравлений в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер и сумму оплаты). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.