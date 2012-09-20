Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

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Завершен16 заявок483 просмотра

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Там, где короткие поздравления — 2 несвязанных друг с другом отдельных поздравления в каждом пункте. Проза — 600 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 23 стихотворений и 8 поздравлений в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер и сумму оплаты). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

13 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

daskala-43
Ольга 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$60
5 дней
Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$60
1 день
Спасибо Надежде за работу. Качество и скорость написания стихотворений и текстов просто поражает!
Интересные темы стихотворений развивают фантазию! Спасибо Ольге за такое занимательное задание и своевременную оплату.
Smeshka
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$55
4 дня
Спасибо Ольге за сотрудничество!
Как всегда, интересный проект. Всё отлично.
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$55
7 дней
Спасибо Наталье за отличную работу!
Ольга, огромное спасибо за регулярные заказы!
Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$54
10 дней
cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$55
7 дней
Елена, благодарю за сотрудничество!
Сотрудничество с Ольгой всегда оставляет приятные впечатления: интересный проект, творческий подход, благоприятное общение. Желаю Вам удачи в делах!

Заявки фрилансеров

daskala-43
Ольга 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
Smeshka
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
ТОП-5
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