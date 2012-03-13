Размножение описаний лотов интернет-магазина

Необходимо размножить и разместить на сайте описания лотов юридического интернет магазина в системе управления сайтом. Количество - порядка 600 штук. Копирайтинг как в обычном смысле не требуется, так как нужно единообразие в описании всех лотов. Изменяющаяся часть в каждом лоте - зависит от типа описываемого юридического документа и его условий - логику объясним. Большая часть каждого лота - не меняется и просто копируется.

Опыт работы с текстами юридической тематики приветствуется