Задача для эксперта ландшафт. дизайна или сада

Работа не требует специальных знаний. Объясняю инструкцией (изучение 5 минут). Копирование текста и графики в специальной последовательности с англоязычных сайтов (знание английского - начальный уровень - если для слова «часы» – можете вспомнить три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно зайти на форум сайта www/divosad.ru и ответить или дополнить ответ на все вопросы на которые нет ответа или ответы слабые, недостаточные. Где нужно вежливо возражать хорошо даже провоцировать дискуссию. В дальнейшем, если выполнение задания понравится, повторять - заходить раз или два раза в неделю.
Это заказ для экспертов высокого уровня по садоводству и ландшафтному дизайну. Нужны люди, которые постоянно читают, эксперементируют. На практике знают что такое методы Миттлайдера, Курдюмова и т.п.
Нужны те кто легко за деревьями видит лес. То есть имеют струкрурное мышление, способность видеть первопричины явлений, что бы могли докопаться до истинного корня источника проблем людей. И что бы советы били в ногу со временем. То есть соответствовали современным веяниям упрощения, модернизации.
Ценю так же и моральную поддержку другим участникам форума.
Укажите цену за пост в 200 знаков. Или за 10 постов. Кроме цены которую вы назначите, будут премиальные: за рост посещаемости до 500чел. в день, который продержится в течении месяца, увеличится доход от сайта через бизнес предлагаемый сайтом, щедро поделюсь с вами.
Примеры сложных вопросов. 1. Как справиться с гнилью плодов. На деревьях загнивают. Чем обработать?, 2.Как справиться со слизнями... 3.Какие сорта редиса можно сажать летом Что бы они не шли в столбик. Устойчивые к цветушности. 4. цветок не цветет в комнате... 5 еще пример http://www.divosad.ru/forum/8-253-1 после щавеля плохо растут другие культуры. 6. Комары в пруду размножаются это отстанавливает некоторых людей от создания пруда. Неужели нет выхода? http://www.divosad.ru/forum/23-225-2#2033 7. В пруд попадают опадающие листья. Происходит гниение - вода портится.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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