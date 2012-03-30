Задача для эксперта ландшафт. дизайна или сада

Нужно зайти на форум сайта www/divosad.ru и ответить или дополнить ответ на все вопросы на которые нет ответа или ответы слабые, недостаточные. Где нужно вежливо возражать хорошо даже провоцировать дискуссию. В дальнейшем, если выполнение задания понравится, повторять - заходить раз или два раза в неделю.

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Нужны те кто легко за деревьями видит лес. То есть имеют струкрурное мышление, способность видеть первопричины явлений, что бы могли докопаться до истинного корня источника проблем людей. И что бы советы били в ногу со временем. То есть соответствовали современным веяниям упрощения, модернизации.

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Примеры сложных вопросов. 1. Как справиться с гнилью плодов. На деревьях загнивают. Чем обработать?, 2.Как справиться со слизнями... 3.Какие сорта редиса можно сажать летом Что бы они не шли в столбик. Устойчивые к цветушности. 4. цветок не цветет в комнате... 5 еще пример http://www.divosad.ru/forum/8-253-1 после щавеля плохо растут другие культуры. 6. Комары в пруду размножаются это отстанавливает некоторых людей от создания пруда. Неужели нет выхода? http://www.divosad.ru/forum/23-225-2#2033 7. В пруд попадают опадающие листья. Происходит гниение - вода портится.