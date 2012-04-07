Поиск в инете сайтов определенной тематики

Необходимо подобрать не менее 10 ссылок на интересные сайты различных парков отдыха в мире, близких по тематике к парку активного семейного отдыха Family Park см. www.family-park.ru Дать на каждый сайт краткое описание(не более 5 предложений):чем понравился и по какой технологии выполнен.Просьба указывать сроки и стоимость