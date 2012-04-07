Поиск в инете сайтов определенной тематики

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Наполнение сайтовЗавершен5 заявок265 просмотров
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Необходимо подобрать не менее 10 ссылок на интересные сайты различных парков отдыха в мире, близких по тематике к парку активного семейного отдыха Family Park см. www.family-park.ru Дать на каждый сайт краткое описание(не более 5 предложений):чем понравился и по какой технологии выполнен.Просьба указывать сроки и стоимость

12 лет назад
Alexey1970
Алексей 
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
petryshakm
Максим 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Приятный Молодой человек. Выполнил все качественно и в срок. Рекомендую.
Честный и ответственный заказчик, который не бросает слов на ветер, приятно иметь дело.
sorin57
66 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$20
2 дня
Хорошая профессиональная работа. Алексанру удалось найти действительно лучшие решения по нашей теме.
Приятно было сотрудничать, оплата вовремя.
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