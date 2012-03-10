Наполнение интернет-магазина

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок368 просмотров
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Нужно наполнить интернет магазин товарами из прайса поставщика. Тематика магазина - все для салонов красоты. Приблизительный перечень позиций к каждому товару:

1. Наименование

2. Артикул (поставщика)

4. Описание товара в нормальном читабельном виде.

5. Характеристика товара.

6. Изображение товара

7. Цена

Движок Simpla.

Оплата 0,5 грн за единицу товара

Оплата на карточку привата.

ICQ 609271797

12 лет назад
Albinos4210
Вадим 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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