Наполнение интернет-магазина

Требуется размещение объявления о нашем конкурсе детских фото. Kinder Bike Регион Санкт-петербург, форумы и сайты посвященные детям и материнству. можно использовать разместить вконтакте но не больше 10 основных Групп. текст: Приглашаем на бесплатные фотосессии в рамках ...
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Нужно наполнить интернет магазин товарами из прайса поставщика. Тематика магазина - все для салонов красоты. Приблизительный перечень позиций к каждому товару:
1. Наименование
2. Артикул (поставщика)
4. Описание товара в нормальном читабельном виде.
5. Характеристика товара.
6. Изображение товара
7. Цена
Движок Simpla.
Оплата 0,5 грн за единицу товара
Оплата на карточку привата.
ICQ 609271797
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