Наполнение товарами. WebAsyst

$100
Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить 200 товаров. Если хотите можете больше добавить.

Движок вебасист. Обязательно опыт работы в этом движке, чтобы не тратить время на обучение.

Стоимость 4 рубля за товар.

Сроки — 2-3 дня, чем быстрей тем лучше.

Cвязь по skype.

Оплата по факту!!

12 лет назад
wl123
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов