Наполнение товарами. WebAsyst

Требуется размещение объявления о нашем конкурсе детских фото. Kinder Bike Регион Санкт-петербург, форумы и сайты посвященные детям и материнству. можно использовать разместить вконтакте но не больше 10 основных Групп. текст: Приглашаем на бесплатные фотосессии в рамках ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить 200 товаров. Если хотите можете больше добавить.
Движок вебасист. Обязательно опыт работы в этом движке, чтобы не тратить время на обучение.
Стоимость 4 рубля за товар.
Сроки — 2-3 дня, чем быстрей тем лучше.
Cвязь по skype.
Оплата по факту!!
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