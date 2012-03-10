Наполнение товарами. WebAsyst

Необходимо добавить 200 товаров. Если хотите можете больше добавить.

Движок вебасист. Обязательно опыт работы в этом движке, чтобы не тратить время на обучение.

Стоимость 4 рубля за товар.

Сроки — 2-3 дня, чем быстрей тем лучше.

Cвязь по skype.

Оплата по факту!!