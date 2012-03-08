Быстрое добавление (копипаст) новостей

И так есть сайт miss-delice.ru интернет магазин одежды из Европы. 1) нужно обработать 5 фотографии для каждого товара 1.1) убрать фон оставить только белый. 2) добавить товар и в нем указать рекомендуем по 3 товар 2.1) описание товара, артикул, ...