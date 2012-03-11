Наполнение групп ВКонтакте контентом

Ищутся ответственные девушки, готовые добавлять контент в группы Вконтакте, посвященные различной тематике (например: кулинария, цитаты, туризм и так далее).

Требования:

1. Целеустремленность, готовность к продолжительному сотрудничеству

2. Ответственность

3. Креативность и чувство юмора

4. Чувство вкуса - надо будет искать хорошие, качественные фотки

Что надо делать:

1. Постить в группу от 30 сообщений в сутки. Это основная работа

Например:

- в случае с рецептами скопипастить рецепт, найти сочную фотку, и добавить фотографию со ссылкой в альбом. все

- цитаты: находим цитату, прикрепляем фотку, отправляем. все

- туризм: берем красивое фото, пишем где это. все

С других групп копировать нельзя, с сайтов - можно. По поводу времени работы можно не волноваться, есть возможность отсроченной отправки сообщений.

2. Периодически удалять спам, следить за группой

3. Плюсом будет готовность переписываться с другими владельцами групп о размещении рекламы

Оплата - в конце недели или на ваш выбор. По деньгам - скажем, от 500р в неделю, это все обсуждаемо и зависит от качества вашей работы.

От вас жду рассказа о себе :)