Наполнение контентом 2-х сайтов

$50
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки244 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа следующего плана:

1) найти источники дешевого уникального контента, который хорошо индексируется (сканы, рерайт)

2) заказать их (оплату за них я перевожу напрямую продавцу/сервису) и опубликовать на двух сайтах за 1 раз

Сайты на Wordpress, контент можете загнать автоматом за 1 раз с помощью любого инструмента. Контент можно брать на любую тематику: цель работы увеличить количество страниц в индексе, чтобы потом добавить сайты в SAPE

Оплата работы: 1500 рублей по факту выполнения работы.

12 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
zzimaa
Алеся 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$10
3 дня
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