Наполнение контентом 2-х сайтов

Работа следующего плана:

1) найти источники дешевого уникального контента, который хорошо индексируется (сканы, рерайт)

2) заказать их (оплату за них я перевожу напрямую продавцу/сервису) и опубликовать на двух сайтах за 1 раз

Сайты на Wordpress, контент можете загнать автоматом за 1 раз с помощью любого инструмента. Контент можно брать на любую тематику: цель работы увеличить количество страниц в индексе, чтобы потом добавить сайты в SAPE

Оплата работы: 1500 рублей по факту выполнения работы.