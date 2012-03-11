Размещение объявления

Добрый день, Я занимаюсь продажей партий товаров (лотов), которые остались от компаний-банкротов. Каждый раз, когда я начинаю работу с очередным лотом, требуется выполнить кое-какую работу по продвижению лота, а именно: - запостить объявления на торговые площадки, доски ...