Добавление товаров в интернет магазине вышивки

Работа следующего плана: 1) найти источники дешевого уникального контента, который хорошо индексируется (сканы, рерайт) 2) заказать их (оплату за них я перевожу напрямую продавцу/сервису) и опубликовать на двух сайтах за 1 раз Сайты на Wordpress, контент можете загнать ...